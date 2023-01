Omicidio-suicidio a Bellaria, in provincia di Rimini. In un parcheggio in via Rossini, vicino allo stadio Nanni, sono stati trovati i cadaveri di un ottantenne e di una settentenne del luogo. Si presumo che l'uomo, giunto con una Twingo, abbia sparato alla donna, arrivata nella zona con una Panda. Indagano i carabinieri, chiamati dai passanti che avevano sentiti i colpi di pistola.