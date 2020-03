La notte hard con bellissime donne promessa a due fratelli è una trappola: picchiati e rapinati a Roma

La promessa di una notte caldissima con belle ragazze si è rivelata all'alba un trucco per dividere, picchiare e rapinare due fratelli trentenni del Casilino.



E’ la polizia ad occuparsi della vicenda che è sfociata in un’estorsione con un pestaggio delle vittime una delle quali anche al centro di un finto sequestro.



A finire nella rete di due rapinatori, due fratelli che hanno creduto alla proposta fatta dagli imbroglioni: quella di potere passare la notte con donne disponibili. Ecco allora che i quattro prima si sono dati alla bella vita andando a cenare in un ristorante dei Parioli dove hanno consumato frutti di mare e champagne.



Poi, quando era quasi l’alba, i quattro sono tornati al Casilino. I fratelli credevano di essere diventati amici dei due sconosciuto e uno di loro è salito un momento in casa. L'altro è stato allora picchiato a sangue e rapinato. Poi, i malviventi hanno chiamato al telefono il fratello e gli hanno detto che doveva dare loro dei soldi perchè avevano sequestrato (cosa non vera) il consanguineo.



Anche il secondo fratello, quindi, è stato picchiato e rapinato. I due si sono ritrovati feriti in ospedale. La polizia sta indagando e avrebbe già trovato qualche elemento utile per chiudere l’indagine. Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA