Noemi Durini, uccisa a 16 anni. Quarto Grado: "Indagato il meccanico Fausto Nicolì"

Ultim’ora dal nostro inviato @Remo_Croci



+++ Delitto Noemi Durini: indagato per omicidio Fausto Nicolì +++#Quartogrado pic.twitter.com/Zha76fpq9k — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 17, 2018

+++ Lucio spiazza tutti con la sua nuova verità in una lettera: "Non ho ucciso Noemi" +++ @remo_croci #QuartoGrado pic.twitter.com/jDLhURFSbe — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 12, 2018

In #esclusiva a #QuartoGrado l'interrogatorio di Lucio.



Un documento importantissimo per capire se dice tutta la verità pic.twitter.com/RB7opTkZ4c — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 12, 2018

"La perizia non va fatta a Lucio ma ai suoi genitori"

L'opinione di @carmeloabbate sul caso di Noemi #QuartoGrado pic.twitter.com/0CDf9qffbK — Quarto Grado (@QuartoGrado) January 12, 2018

Un altro colpo di scena. La Procura della Repubblica di Lecce avrebbe iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio un, per l'uccisione della 16enne, scomparsa da casa ilda, frazione di Alessano (Lecce) e il cui corpo venne ritrovato il successivosotto un cumulo di pietre nelle campagne di(Lecce).LEGGI ANCHE ---> L'interrogatorio di Lucio: "Le ho conficcato un coltello nella nuca...". Poi il colpo di scena: "Non l'ho uccisa io" A riferirlo è la trasmissionecon unsulla propria pagina. Nei giorni scorsi l'ex fidanzato di, all'epoca dei fattie attualmente rinchiuso nell'istituto per minorenni di Quartucciu (Cagliari) perché reo confesso del delitto, aveva inviato una lettera agli inquirentie scrivendo che ad uccidere Noemi era stato Nicolì.LEGGI ANCHE ---> Il video: Lucio è solo sul luogo del delitto​ LEGGI ANCHE ---> "Noemi è stata prima picchiata e poi accoltellata" Secondo quanto riferito da, la polizia, su disposizione della Procura, avrebbero perquisito stamani l'abitazione di Nicolì, notificandogli il provvedimento che lo vede indagato.Secondo quanto emerse dall', prima di essere uccisavenne picchiata, probabilmente a mani nude, e successivamente accoltellata al capo e al collo. Nel cuoio capelluto della sedicenne fu trovata la punta del coltellino utilizzato per il ferimento, mentre sul cadavere della ragazzina non c'erano segni di colpi di pietra, come si era ipotizzato in un primo momento.Fu lo stesso ex fidanzatino, dopo ore di, ad indicare agli investigatori il luogo in cui era stato nascosto il corpo della ragazzina.