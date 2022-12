Nino Calabró e Francesca Di Dio, chi sono i due fidanzati siciliani morti in Inghilterra

Si chiamano Nino Calabró e Francesca Di Dio i due fidanzati siciliani trovati morti ieri (21 dicembre) in un'abitazione di Thornaby-on-Tees, un piccolo comune nella contea del North Yorkshire in Gran Bretagna. Da giorni la coppia non rispondeva alle telefonate della famiglia, poi la tragica scoperta: alcuni amici hanno trovato i loro corpi in casa. Secondo la BBC un ragazzo di 21 anni è sotto custodia della Polizia con l'accusa di omicidio.

Nino e Francesca, chi sono

Nino e Francesca hanno poco più di vent'anni. Lui originario di Milazzo ma residente a Barcellona Pozzo di Gotto, lei di Montagnareale, erano fidanzati da settembre 2019. Nel profilo Facebook, Nino risulta iscritto all'università di Messina dal 2016. Pare che avesse lavorato come croupier al Grosvenor G Casino di Stockton-on-Tees, ma da qualche tempo viveva in Inghilterra dove lavorava nella ristorazione. La fidanzata Francesca lo aveva raggiunto qualche giorno fa per festeggiare le feste insieme, poi la tragedia.

Dai loro profili facebook emerge la vita di due ragazzi normali: le foto in famiglia e quelle al mare nellal oro sicilia, gli scatti insieme al pub in Gran Bretagna, con tanti commenti di amici e parenti. Nel profilo di Francesca l'ultimo post è datato due settimane fa, 9 dicembre. Poco prima aveva pubblicato gli ultimi messaggi con la nonna su Whattsapp: "La mia super Franca" scriveva la ragazza dedicando un pensiero alla nonna.

Fidanzati italiani trovati morti in casa in Inghilterra, Nino e Francesca erano scomparsi da 2 giorni. Fermato un 21enne