Paura a Napoli, coperto dal casco apre il fuoco in ospedale

all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto poco prima, insieme con altri giovani, con ferite d'arma da fuoco alle gambe. I colpi, per fortuna, non hanno raggiunto il giovane. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia Centro.

Il 22enne, V.R., risulta essere noto alle forze dell'ordine per reati di piccola entità. Secondo quanto riferisce il referto dell'unità di Ortopedia-Traumatologia nelle cosce sono presenti frammenti di ogiva. Il colpo ha trapassato entrambe le gambe ed è uscito. «Le condizioni cliniche del paziente», riporta il referto, «sono stabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura a Napoli , dove un uomo coperto dal casco ha aperto il fuoco nel cortile dell'ospedale Pellegrini. Gli spari erano rivolti