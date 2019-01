Muore scalatore di cascate di ghiaccio, aveva 33 anni

VAL DI SUSA - Tragedia in montagtna nella tarda mattinata di oggi, sabato 11. E' morto un esperto alpinista appassionato di scalate molto rischiose come quelle effettuate sulle cascate di ghiaccio. Matteo Feltro è precipitato mentre stava rientrando da una di queste scalate, in Alta Valle di Susa, frazione Bar Cenisio, a Venaus. Aveva 33 anni ed è caduto mentre si trovava a una quota di circa 1.500 metri.



Da una prima ricostruzione sarebbe scivolato. Con lui c'erano altri alpinisti che hanno dato l'allarme. Un amico è stato soccorso dai medici del 118 in stato di choc. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato in un canalone e trasportato alla camera mortuaria di Susa.



E' la terza vittima della montagna, in Piemonte, solo in questa settimana.

