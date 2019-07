Tragedia ad Orosei dove stamani è morto annegato il figlio di Maria Giacobbe, la scrittrice di «Diario di una maestrina». Si chiamava Andreas Harder, 55enne danese, ed era uno dei due figli della scrittrice italiana, nata a Nuoro 90 anni fa, che si era trasferita negli anni Cinquanta a Copenhagen, dove ha sposato lo scrittore e attore danese Uffe Harder.



I medici del 118 hanno provato per un'ora a rianimare il 55enne, in vacanza in Sardegna, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Inutile anche il decollo dell'elisoccorso del 118 che avrebbe dovuto portarlo nel più vicino ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA