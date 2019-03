Minaccia di uccidere l'ex con l'acido: «Ti troverò dovunque e ti ucciderò»

Era ossessionato dalla sua ex, che l'aveva lasciato:

uadra mobile di Roma, in collaborazione con il commissariati di Polizia Fidene Serpentara e con la Questura di Agrigento. hanno fermato R.A., agrigentino di 26 anni, sul pullman: stava andando a Roma per rintracciare la sua ex moglie dopo aver avuto informazioni su una sua presunta nuova relazione sentimentale. La vittima si era rifugiata da qualche mese nella capitale, con la speranza di sfuggire ai comportamenti persecutori, violenti e ossessivi dell'ex compagno. La donna aveva trovato il coraggio di denunciare per le reiterate molestie e minacce che le provocavano ansia e paura, per questo era dovuta scappare, cambiare città per far perdere le sue tracce.La giovane, anche lei di origini siciliane, era diventata il pensiero fisso dell'uomo che non accettava la separazione e, ossessionato dalla gelosia, aveva manifestato più volte la volontà di compiere azioni violente conrtro di lei, minacciandola attraverso messaggi.