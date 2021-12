Milano, metro M1 rossa bloccata: uomo cammina in galleria. Stop a circolazione tra Palestro e Villa San Giovanni

A Milano una persona non autorizzata che si muoveva in galleria ha costretto Atm a sospendere la circolazione della metro tra Villa San Giovanni e Palestro sulla M1, la linea rossa del capoluogo lombardo. In servizio bus sostitutivi: l'azienda trasporti consiglia di cambiare con la M2 (linea verde) alla stazione di Cadorna. «Considerate maggiori attese sul resto della linea: gli ingressi sono scaglionati», scrive in una nota Atm. Per cambiare con linee S, Atm consiglia stazioni alternative a Porta Venezia. Il fatto è avvenuto intorno alle 7.30 di mercoledì 1 dicembre. Tantissime le proteste sui social perché l'orario ha costretto migliaia di lavoratori a tardare.

APPROFONDIMENTI IL CASO Roma, Castro Pretorio riapre. Ma l’odissea metro B è... CRONACA Bologna, bloccata in auto rischia l'annegamento: donna salvata...

⚠️ Una persona non autorizzata in galleria ci ha costretto a modificare la circolazione. #M1 è sospesa tra Rovereto e Palestro. La tratta è servita da bus. #M2 è rallentata. Usate Cadorna per cambiare tra le linee. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) December 1, 2021

Roma, Castro Pretorio riapre. Ma l’odissea metro B è durata oltre un anno

L'incursione dell'uomo, che è entrato in galleria alla stazione Pasteur ed è stato bloccato a quella di Caiazzo, dopo alcuni chilometri, ha comportato rallentamenti anche sulla linea verde. Poi entrambe le linee sono rientrate pienamente in funzione.