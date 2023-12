Messina Denaro, dove sono finiti i suoi tesori? Lo speciale su Rainews 24

Dove sono i tesori di Matteo Messina Denaro? L’anno di Messina Denaro ricostruito con il magistrato che è riuscito a catturarlo dopo 30 anni di latitanza.

Messina Denaro, il carro funebre era senza assicurazione: ha viaggiato dall'Abruzzo alla Sicilia

Nello speciale di Rainews 24, realizzato da Valeria Ferrante, viene fuori un ritratto del capomafia, pupillo di Totò Riina, rimasto un irriducibile e che anche dopo la morte continua a esercitare il suo potere con la complicità, non solo della sua famiglia, un clan che lo venera, ma anche di quella borghesia mafiosa che dopo averlo protetto nella latitanza rimane connivente e chiusa in un silenzio omertoso. Quali segreti si è portato nella Tomba “u siccu”? Lo speciale in onda su Rainews24, domani Lunedì 25 dicembre alle ore 16.46 e in replica martedì 26 dicembre alle 7,40.