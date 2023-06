Messina Denaro, riuscito l'intervento. Il superboss torna in carcere dopo il ricovero in ospedale

È stato dimesso ieri mattina dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in buone condizioni, il boss Matteo Messina Denaro, ricoverato l'altro ieri mattina nel reparto di Urologia per intervento non invasivo che, secondo quanto si è appreso, non sarebbe da collegare direttamente al tumore al colon contro il quale combatte da anni.

Il 62enne, tra straordinarie misure di sicurezza, è stato ricondotto nel carcere di massima sicurezza di Preturo (che conta oltre 100 mafiosi e la terrorista Rossa, Nadia Desdemona Lioce) dove è rinchiuso in regime di 41 bis, dal 17 gennaio scorso, il giorno dopo l'arresto avvenuto a Palermo (mentre varcava una clinica privata per dei controlli proprio a causa del suo grave stato di salute) al termine di una latitanza di trenta anni.

IN OSPEDALE

Il boss ha trascorso una notte tranquilla nella cella riservata ai detenuti ristrutturata proprio dopo il suo arrivo nel capoluogo regionale ed è stato dimesso dopo essere stato visitato dall'urologo che lo ha operato.

Anche se l'intervento è tecnicamente riuscito, la completa guarigione dovrà essere valutata nei prossimi giorni. I medici, sul punto, non escludono una seconda procedura.

Matteo Massina Denaro è stato visitato anche dai medici del reparto di Oncologia che lo hanno in cura da quando è arrivato all'Aquila. Si è trattato di una visita di routine visto che le terapie sono programmate con le condizioni del paziente che sono definite stazionarie: l'ex super latitante riceve la somministrazione di chemioterapia nel carcere di massima sicurezza, nell'ambulatorio ad hoc ricavato di fronte alla sua cella.