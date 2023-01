PESCARA - Il boss Matteo Messina Denaro, latitante catturato a Palermo dopo trent’anni, è detenuto in Abruzzo, nel carcere dell'Aquila. Il boss è sbarcato ieri sera con un volo militare all’aeroporto di Pescara, ha sostato nel carcere di Lanciano per alcune formalità prima del trasferimento all'Aquila.

Confermata, dunque, l’ipotesi della detenzione nel carcere dell’Aquila, una struttura di massima sicurezza che ha già ospitato, al regime del 41 bis, personaggi di spicco e anche perché nell’ospedale del capoluogo c’è un buon centro oncologico.

A questo proposito sono già stati allertati, nella stessa serata dell’arresto, alcuni medici specialistici.

La prima notte nel carcere di Lanciano

A quanto si è appreso, Messina Denaro sarebbe transitato per il carcere di Lanciano, per le prime formalità, e poi trasferito nel capoluogo d’Abruzzo dove sono stati detenuti in passato altri pezzi da novanta della criminalità organizzata, tra cui Bagarella e i fratelli Graviano.