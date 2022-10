Scomparso ragazzo di 15 anni di Centocelle, Matteo Manna è stato visto l’ultima volta alla stazione Fiera di Roma

Sono attimi di apprensione a Centocelle. È scomparso Matteo Manna, ragazzo di 15 anni. L’ultima volta è stato visto oggi pomeriggio salire sul treno a Fiera di Roma. Genitori e amici sono molto preoccupati. Matteo è uscito di casa questa mattina presto, ma non è andato a scuola. È arrivato fino a Fiumicino per incontrare la ragazza. Insieme hanno trascorso la mattinata, poi lei lo ha accompagnato alla stazione Fiera di Roma. Non è chiaro, però, se da lì ha preso il treno o se si sia allontanato a piedi.

Matteo è uscito questa mattina da casa salutando la madre intorno alle 6.30 ed ha raggiunto la ragazza a Fiumicino, senza andare a scuola. Hanno trascorso qualche ora insieme, dopodiché la ragazza lo ha accompagnato alla stazione di Fiera di Roma. Da lì, con i mezzi pubblici, sarebbe dovuto rientrare nel suo quartiere. Eppure, da quel momento nessuno sa nulla di lui. Matteo non è rientrato a casa: amici e parenti si stanno attivando per le ricerche sui social, ma fino ad adesso non c’è nessuna notizia. Tramite social si dice sia stato visto anche al Bar Bunz di Fiumicino.

Al momento della sua scomparsa, indossava pantaloni verdi militari, scarpe nere alte, una maglietta nera e un giubbotto nero con zip verde. Porta sempre un codino e indossa quasi sempre una mascherina.

Chiunque abbia notizie può chiamare a questo numero: 351/8914022.