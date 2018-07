È stato ritrovato senza vita Matteo Barbieri, il ragazzo ventenne scomparso a Roma il 12 luglio scorso. Accanto al cadavere è stata trovata una moto. Al momento si ipotizzerebbe un incidente stradale. Matteo era scomparso dopo essere uscito dal lavoro, il ristorante "Capperi" in zona Balduina per dirigersi a casa in zona Anguillara, dove però non aveva più fatto ritorno.LEGGI ANCHE: Ansia per Matteo, 20enne scomparso alla Balduina LEGGI ANCHE: L'ultimo sms alla fidanzata: «Amore sto tornando a casa». Poi è scomparso