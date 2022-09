Alluvione Marche, chi sono i morti: nonno Nando aveva 80 anni, Giuseppe e Andrea erano padre e figlio

Sono 9 le vittime finora accertate dopo l'alluvione nelle Marche. Tra loro Fernando Olivi, 80 anni, Diego Chiappetti di 52 anni, e padre e figlio Giuseppe Tisba, 65 anni, e Andrea Tisba di 25 anni. A Trecastelli, Marialuisa Sereni, 72 anni, che non è riuscita a fuggire in tempo insieme alla sua famiglia mentre la casa si allagava.

Barbara, bambino di 8 anni trovato morto. «Abbiamo visto le nostre auto galleggiare»

Nonno "Nando"

Ferdinando detto Nando, di Pianello, è rimasto intrappolato al piano terra della sua casa.

Andrea Tisba, appassionato di basket

Sulla bacheca Facebook aveva scelto come foto il campione NBA Kevin Durant. È morto a 25 anni, insieme al padre. Sul suo profilo aveva oltre 1000 persone che lo seguivano.

Marialuisa Sereni

Marialuisa Sereni, 72 anni, è stata trovata senza vita nel seminterrato nella frazione di Passo Ripe. Poi stamattina i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto.

Padre e figlio rimasti intrappolati

Tre delle quattro vittime di Pianello di Ostra, Andrea Tisba e il padre Giuseppe e un altro uomo, sarebbero morte per mettere in salvo le auto che si trovavano nei garage. È quanto dicono due ragazzi mentre stanno ripulendo un'abitazione del paese colpito dall'alluvione. I tre sono morti tutti nello stesso palazzo. «Li sotto - aggiungono - sono stati sorpresi da acqua e fango». La quarta vittima, invece, sarebbe morta perché non ha voluto abbondare casa. «Mio zio - racconta il nipote cinquantenne - è morto forse perché ha sottovalutato il pericolo: non ha voluto lasciare la propria casa ed è rimasto intrappolato».

Diego Chiappetti di Ostra

Di 52 anni, Diego Chiappetti è di Ostra, come indicato sul suo profilo Facebook. Tra le foto si può intuire la grande passione per le moto. Sempre pronto ad andare in sella al suo veicolo dotato di tutta l'attrezzatura necessaria per l'occasione.

Il bimbo e la ragazza

Tra le altre vittime un bambino di 8 anni, figlio della farmacista di Barbara, e una ragazza di 16 travolta dal fiume di acqua, fango e detriti assieme alla mamma. Il fratello si sarebbe invece salvato aggrappandosi al tettuccio dell’auto. Il bilancio provvisorio, comunicato dalla Prefettura di Ancona alla Protezione Civile, è pesantissimo: dieci morti, quattro dispersi, una cinquantina di feriti. Le strade, le piazze e le case di Pianello di Ostra, Barbara, Castelleone sono state sommerse dall’onda improvvisa.