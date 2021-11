Nubifragio a Roma, bomba d'acqua e forti raffiche di vento sulla Capitale

Bomba d'acqua su Roma ieri sera. A partire dalle 21 circa sulla Capitale è arrivato un pesante nubifragio accompagnato da forti raffiche di vento. Come anticipato dalle previsioni meteo è arrivata anche su Roma l'attesa ondata di maltempo. Pioggia intensa anche sul litorale.

Bomba d'acqua, i disagi in città

APPROFONDIMENTI ROMA Nubifragio a Roma, bomba d'acqua sulla Capitale ROMA Maltempo, nubifragio su Roma: bomba d'acqua e raffiche di vento... LE PREVISIONI Maltempo, arriva il ciclone Poppea: acqua alta a Venezia, disagi da... CRONACA Ciclone Poppea, in canoa sul lungomare di Castellammare IL FOCUS Scuole chiuse oggi in Campania per maltempo: ecco i comuni in allerta... ROMA Roma, maltempo: allerta arancione da domani mattina e per 36 ore in...

Una bomba d’acqua e forte raffiche di vento hanno messo in ginocchio vari quartieri della città. Strade come fiumi dalla Bufalotta a Fidene, Colombo, Acilia e Infernetto, Mostacciano. Disagi anche a Pisana e a Bravetta. A Monteverde, in via Raffaele Battistini, è caduto un albero. Leggermente danneggiata un’auto parcheggiata, la circolazione è stata interrotta per la serata. Decine le telefonate che sono arrivate ai vigili del fuoco e alla sala operativa della polizia locale.