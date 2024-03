Cesenatico, maestra di sostegno picchia bimbo di 7 anni: incastrata dai segni sul volto dell'alunno, arrestata

È accusata di aver picchiato un bimbo di 7 anni.

Maestra picchia bimbo di 7 anni

Dopo le segnalazioni - i genitori rappresentati dall'avvocato Luca Bertuccini di Cesenatico - la Procura di Forlì aveva incaricato delle indagini i carabinieri. L'attività investigativa è stata svolta con militari in abiti civili e soprattutto con apparecchiature per le intercettazioni ambientali e video nella scuola elementare. Dalle registrazioni è emerso che le preoccupazioni di genitori e insegnante erano fondate. Ne è scaturito, per gli inquirenti, un quadro di violenze e soprusi, condotte aggressive da parte della maestra, che si rivolgeva al bambino spesso con insulti e utilizzava gli schiaffi contro il piccolo, nonché tirate di orecchi e strattonamenti. Il provvedimento cautelare è stato firmato dal gip e materialmente eseguito l'altro giorno dai carabinieri. Nei prossimi giorni l'autorità giudiziaria convocherà la donna per la prima udienza del processo che la vedrà indagata per diversi episodi di violenza aggravata.

La misura cautelare

L'arresto è scattato per impedire alla 63enne di continuare ad usare violenza sul minore e su altri scolari. «Sono molto triste e amareggiato per quello che è successo in una scuola del nostro territorio. Non posso che condannare il comportamento di questa maestra che si è macchiata di un comportamento grave, scorretto e anche vile», ha detto il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. «Lavoriamo da anni - continua - per il sostegno e la tutela di tutti i cittadini con disabilità, ancora di più se si tratta di bambini ed è inaccettabile quello che è successo. Sono vicino alla famiglia di questo bambino che abbraccio calorosamente e che spero di poter incontrare presto perché Cesenatico è una comunità in cui fatti come questi non possono e non devono accadere. La scuola è un luogo di apprendimento sì ma anche di calore umano e di accoglienza. L'unico spiraglio di luce in questa vicenda così cupa è che a denunciare i fatti e a far partire le indagini sia stata una collega, segno che l'ambiente scolastico è sano, responsabile e in grado di difendersi da questi casi isolati».