Spari sui migranti africani a Macerata, la news in primo piano sui siti del mondo

I colpi sparati da Luca Traini contro alcuni immigrati a Macerata hanno rapidamente fatto il giro dei principali siti d'informazione internazionali, dove sono diventati in molti casi la notizia d'apertura, con riferimenti al movente razzista del raid. È il caso della Bbc che apre con «Stranieri colpiti da una macchina in corsa... in quello che sembra essere un attacco motivato dal razzismo».Il Guardian sulla sua home page titola «Guidatore spara contro immigrati africani nella città di Macerata».«Restate in casa - scrive il Sun - Scuole chiuse dopo che un pazzo armato ferisce almeno sei immigrati in un attacco razzista in Italia».Il quotidiano francese Le Figaro scrive di «Sparatoria in una città del centro Italia», mentre El Pais spiega che «una persona è stata arrestata dopo aver sparato da un'auto ferendo quattro immigrati africani».In Germania, la Frankfurter Allgemeine Zeitung scrive «Diverse persone ferite da colpi d'arma da fuoco in Italia». E si chiede «ha deliberatamente preso di mira gli stranieri?». Apertura a caratteri cubitali sulla Bild, «Criminale spara da auto in corsa contro stranieri».