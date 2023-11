Lampedusa, muore bimba di 2 anni nel barcone naufragato a Capo Ponente: 44 persone portate in salvo da Capitaneria e pescatori, altri bambini fra gli 8 dispersi

Lampedusa, un'altra bimba di due anni morta nel naufragio del barcone che l'aveva portata insieme ai genitori dall'Africa all'isola siciliana.

Erano in 53, partiti da Sfax in Tunisia, i migranti che viaggiavano su un barchino di ferro. A poca distanza dalla costa di Lampedusa, poco dopo le ore 14, la carretta è affondata. In più gruppi, uomini, donne e bambini, hanno raggiunto gli scogli, mettendosi in salvo. Ad accorgersi della tragedia è stato un ispettore dell'ufficio Immigrazione che ha subito fatto scattare l'allarme. Le motovedette della Capitaneria si sono dirette verso Capo Ponente dove hanno recuperato 43 naufraghi, compresa la bimba di 2 anni che è morta sull'unità di soccorso. Altri migranti, due ventenni forse senegalesi, sono stati invece soccorsi da due pescatori di Lampedusa. I migranti sbarcati al porto, mentre erano ancora in corso i controlli sanitari, hanno riferito che all'appello mancano almeno 8 persone, tra cui due bimbi.

Peschereccio con 400 migranti

Un peschereccio con a bordo 400 migranti circa è attraccato verso le 23 al molo commerciale di Lampedusa dopo che nel pomeriggio è avvenuto un naufragio con otto dispersi e la morte di una bimba. Ad agganciarlo e scortarlo, garantendo la sicurezza di tutte le persone a bordo, sono state le unità di soccorso della Guardia costiera. In questo momento sta per iniziare lo sbarco di donne, bambini ed uomini che saranno poi trasferiti all'hotspot. Salgono così ad 11, per un totale di oltre 800 persone, gli sbarchi di oggi.