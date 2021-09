Incendio in un campeggio nella notte: 7 ore per spegnere il fuoco

A Villavallelonga, in provincia dell'Aquila, è andato a fuoco un campeggio. L'incendio si è sviluppato nella notte in un campeggio nell’area montana Tricaglio nel comune di Villavallenga. Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato un piccolo ufficio-reception e quattro bungalow di legno. L'immediato arrivo dei vigili del fuoco di Avezzano, intervenuti con due autobotti e un mezzo fuoristrada, ha evitato l’ulteriore propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento iniziate dalle ore 2, sono terminate dopo circa sette ore con la messa in sicurezza dell’area.