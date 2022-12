Ivan Orfei e l'incidente al circo: ecco chi è il domatore aggredito da una tigre durante lo spettacolo a Lecce

È stato azzannato dalla "sua" tigre Ivan Orfei mentre si esibiva al circo di fronte a un pubblico di adulti e bambini. Lui che ama gli animali e ci parla come fossero amici stretti. Condotto in codice rosso da un'ambulanza al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, ha riportato profonde ferite al collo e ad una gamba. Ma non è in pericolo di vita. Sul posto stanno operando gli agenti della Questura di Lecce. La tigre verrà sottoposta ad analisi veterinarie.

Ivan Orfei azzannato dalla "sua tigre", chi è

Ivan ha 31 anni e ha iniziato a fare l'equilibrista quando aveva 8 anni, per passione. Capelli rossi, accento romagnolo, spirito affine con la natura e gli animali. Sono tantissime le foto sul suo profilo social in cui il circense è immerso tra natura e animali domestici e feroci. Non ha paura di loro, ce lo racconta anche Studio Reportage, che ha realizzato per il circo un servizio fotografico delineando tra scatti e parole i caratteri e le caratteristiche di ogni lavoratore.

«Durante il servizio Ivan accarezza il suo vecchio cane e poi si avvicina senza timore alcuno ad una tigre gigantesca e le parla come ad un cucciolo di 2 mesi. Sono impietrito. Quel ragazzo ha davvero lo spirito di un equilibrista: camminare su un filo , in equilibrio precario , fra il pericolo e la corda, e lo rispecchia nelle scelte che fa , sempre al limite , appunto in "equilibrio". Mi racconta del rapporto unico con quegli animali : -" la gente non sa nulla e non vede la differenza tra animali buttati in un campo e animali tenuti con passione e amore". Una passione che lo ha portato ad amare questi meravigliosi animali, a rispettarli e ad averne cura , come dei magnifici compagni di viaggio». Ivan è un ragazzo con i piedi per terra, così lo descrivono: «Diversamente da tanti ragazzi della sua età , Ivan vorrebbe mettere da parte dei soldi , non per una macchina, nemmeno per viaggiare e neanche per l'ultimo modello di smartphone, ma per poter realizzare il più bel circo al mondo , quello che vive ancora nei suoi sogni di ragazzo».