Ivan Marocco, chi è il 30enne che si è schiantato in diretta social ad Alatri: su Instagram decine di video mentre guida a tutta velocità

Sul suo profilo Facebook spicca l'immagine del cruscotto della sua Audi.

Positivo all'alcol test

Aveva bevuto e si era drogato prima di mettersi al volante e premere play sullo smartphone per registrarsi mentre accelerava sulla strada in provincia di Frosinone. Poi l'impatto frontale, l'arrivo dei soccorso e una bimba di 5 anni ferita, trasportata in eliambulanza a Roma e operata a un braccio al Bambin Gesù. La mamma e il fratellino si trovano invece all'ospedale di Alatri e sono fuori pericolo, così come lo stesso Ivan. Tutti scampati a una tremenda tragedia.

La dinamica dello schianto

Il video della diretta Facebook che l'uomo stava facendo al momento del frontale ha chiarito la dinamica dell'incidente. L'Audi procedeva ad alta velocità, quando su un curvone l'auto ha allargato la traiettoria, ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro la Nissan della donna che arrivava nell'altro senso di marcia.

Le passioni di Ivan

Tra le passioni di Ivan, oltre all'automobilismo e all'alta velocità, i viaggi, l'aeromodellismo e le serate in club e locali notturni. Sul suo profilo nei giorni scorsi ha condiviso l'immagine ironica di due persone a bordo di uno scooter guidato da un cane accompagnata dalla frase: «Ieri notte eravamo ubriachi, come diavolo siamo tornati?».