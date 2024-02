Ragazzo investito dal treno oggi a Felizzano: aveva attraversato i binari perché in ritardo a scuola

Era in ritardo, probabilmente mentre andava scuola. E per questo ha attraversato i binari alla stazione di Felizzano, in provincia di Alessandria. Ma è stato investito e ucciso da un treno. È successo intorno alle 7.20: un ragazzo di 17 anni avrebbe attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso.

Al sindaco di Felizzano, Luca Cerri, risulterebbe trattarsi di un ospite della comunità per minori del paese. «L'esatta dinamica di quanto accaduto non si conosce ancora, ma non si escluderebbe - sottolinea il primo cittadino - che stesse andando a scuola e forse fosse in ritardo». Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova.

Il 17enne era arrivato ad Alessandria a dicembre come straniero non accompagnato

Era arrivato a dicembre ad Alessandria, come minore straniero non accompagnato, il ragazzo di 17 anni investito mortalmente oggi. Attraverso la Questura - come spiegano dal Cissaca (Consorzio servizi sociali Alessandria) - è stato subito predisposto un progetto mirato che lo riguardasse. Dopo una breve permanenza nella comunità per minori, proprio di, è stato affidato a una famiglia. Trattandosi di un minore, non vengono ovviamente forniti nomi e altre indicazioni di alcun genere che potrebbero portare alla sua identificazione, viene spiegato. «Siamo sconvolti - confida Stefania Guasasco, della Direzione area tecnico-sociale -. Sapevamo andasse a scuola ad Asti, anche impegnandosi. Cercava una seconda possibilità in una vita, seppur breve, già difficile. Purtroppo non ce l'ha fatta». Come confermato dalla polizia, il treno della tratta Torino-Genova proveniva dal capoluogo piemontese e in quel momento - alle 7.15 - il ragazzo ha attraversato incautamente i binari. È morto sul colpo e gli inquirenti propendono nel trovare la causa in una fatale distrazione. Polfer e polizia scientifica sono sul posto. La circolazione ferroviaria, secondo quanto riferisce Trenitalia, è ancora fortemente rallentata in direzione Torino, mentre permane sospesa in direzione Genova, perché è ancora in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso e sono attive corse con bus tra Alessandria e Asti per i treni Regionali.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto, dopo avere constatato il decesso ed è arrivata anche anche la Polfer per i rilievi del caso, oltre ai volontari della protezione civile di, Quattordio e Solero per l'evacuazione del convoglio protagonista dell'investimento. Il treno che ha investito la persona è rimasto infatti ovviamente fermo per permettere gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria e la circolazione è stata prima sospesa e resta ancora fortemente rallentata tra Felizzano e la vicina Solero. I treni, secondo quanto rende noto Trenitalia, possono registrare ritardi fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I disagi riguardano la linea Torino-Genova e in particolare l'Intercity che sarebbe dovuto arrivare da Torino nel capoluogo ligure alle 8.03 e quello da Genova con arrivo previsto a Torino alle 8.45. L'intercity da Genova in arrivo a Torino alle 11.15 è stato cancellato.