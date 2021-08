Ostia, si distrae e vola giù dal davanzale: grave una 15enne romana

E' volata giù dal davanzale della cucina, probabilmente a causa di una distrazione e solo la rampa di accesso ai garage sotterranei, inclinata, ha reso la caduta più breve, evitando il peggio. E ora una 15enne romana è ricoverata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

L'incidente è avvenuto domenica sera intorno alle 22, in un palazzo di via Luigi Borsari. Dalla ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Ostia che stanno lavorando al fine di accertare puntualmente la dinamica, la ragazzina che era solita sedersi sul davanzale, ha perso l'equilibrio per cause tuttavia ancora da accertare.

Si esclude che qualcuno l'abbia spinta anche involontariamente e si propende più per una distrazione dovuta forse al cellulare. Il telefono è al vaglio dei militari per capire se, ad esempio, pochi istanti prima del volo fosse stato usato per scattare dei "selfie". In casa con lei la mamma e il fratellino più piccolo che però non si sono accorti di nulla. Ad allertare i soccorsi infatti è stato un vicino di casa che affacciandosi ha sentito la giovane gridare.