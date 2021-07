Aveva cercato di salvare la mamma e il figlio di quattro anni intrappolati nell’ascensore della metro di Furio Camillo nel caldo luglio del 2015, ma per una manovra sbagliata il piccolo di quattro anni era morto: ora il dipendente Atac Flavio Mezzanotte rischia la condanna a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La sentenza arriverà il 9 luglio, a sei anni...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati