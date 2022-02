Incendio traghetto, morto un passeggero: è stato trovato carbonizzato. Ancora 11 i dispersi

C'è un morto nella tragedia dell'incendio sul traghetto di venerdì a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia. Un uomo infatti è stato trovato carbonizzato in un camion a bordo della nave Grimaldi Lines. Lo riferiscono i vigili del fuoco sul posto. Undici passeggeri sono ancora dati per dispersi.

Incendio traghetto, si teme maxi-sversamento in mare

Ricoverato 21enne salvato, non è grave

«Per precauzione è ricoverato nella Clinica Polmonare dell'Ospedale Generale di Corfù il 21enne bielorusso che è stato salvato oggi, dopo che è rimasto due giorni sulla nave Euroferry Olympia» andata a fuoco all'alba di venerdì a largo delle coste di Corfù. Lo riporta la tv greca Skai a cui . il direttore dell'Ospedale Generale di Corfù, Leonidas Roubatis ha spiegato che «gli sono stati praticati tutti gli esami e il 21enne riporta solo segni di disidratazione». Roubatis ha anche aggiunto che «fin dai primi colloqui con i medici ha detto che sentiva altre voci. Speriamo che ci siano altre persone vive e che siano in buona salute».

Grimaldi Lines: ispezione ok prima della partenza

«Come per tutte le altre navi del Gruppo Grimaldi, sia le cabine che le aree comuni della Euroferry Olympia vengono sottoposte a regolare pulizia e sanificazione, mentre i lavori di manutenzione sono all'ordine del giorno. Le buone condizioni della nave sono state, infatti, confermate lo scorso 16 febbraio a Igoumenitsa, dove l'Euroferry Olympia è stata sottoposta dalle autorità greche a un'ispezione di Port State Control (che ha riguardato anche i sistemi di rilevazione fumi e antincendio), conclusasi con risultati soddisfacenti». È quanto rileva, in una nota, la compagnia armatrice, in relazione all' incendio del traghetto andato a fuoco la notte del 18 febbraio e ai rilievi mossi dal Sindacato greco degli autotrasportatori professionisti.