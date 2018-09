LEGGI ANCHE

Quando è stata raggiunta dal marito, Angela Ferrara - la donna di 30 anni uccisa stamani, con alcuni colpi di pistola dal 41enne Vincenzo Valicenti, che poi si è suicidato con la stessa arma - si trovava in auto con la madre, che è rimasta ferita ed è stata trasportata con un'eliambulanza del 118 all'ospedale San Carlo di Potenza: secondo quanto si è appreso, non è in pericolo di vita.



L'omicidio della donna è avvenuto nei pressi della scuola elementare dove, insieme alla madre, aveva accompagnato il figlio. Il marito, invece, si è suicidato poco dopo nei pressi dell'abitazione di famiglia. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della Compagnia di Senise (Potenza) e del Comando provinciale del capoluogo lucano.

Unaha ucciso la giovane moglie e si è suicidata subito dopo. La tragedia familiare è avvenuta stamattina in provincia di. L'uomo, 41 anni, ha ucciso con alcuni colpi di pistola la moglie di 30 e poi si è suicidato con la stessa arma: l'è avvenuto a Cersosimo, piccolo paese di circa 600 abitanti in provincia di Potenza.