Bari, il 27enne Giovanni Palazzotto trovato morto in strada a Bitritto dopo una lite con il titolare di un bar: fermato un 31enne

Si chiamava Giovanni Palazzotto, il 27enne trovato morto questa mattina all'alba a Bitritto, all’esterno del Coffè Time di via Pietragallo, sul marciapiede. Come vi sia arrivato, se fosse da solo o in compagnia ancora non si sa. I carabinieri di Modugno, per ora, hanno fermato un 31enne, titolare di un'attività commerciale, con cui la vittima, poco prima, avrebbe litigato e avuto uno scontro fisico.

Giovanni Palazzotto, trovato morto in strada nel barese

Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, la vittima, che tutti conoscevano come Gianni Palazzotto, in stato di alterazione psicofisica, sarebbe prima entrata in un bar di Bitritto per poi tentare di entrare in una seconda attività commerciale, poco distante. A questo punto avrebbe avuto uno scontro fisico con il 31enne che ha allontanato e immobilizzato il 27enne, deceduto poco dopo. A quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti verso le ore 6.20 nei pressi del bar dove il personale sanitario del 118 stava già soccorrendo l'uomo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i Carabinieri della Sis del comando provinciale di Bari, il medico legale e il pm di turno.

Cosa è successo

Il 27enne che viveva a Loseto, quartiere di Bari, era papà di una bimba di 2 anni e dalle ricostruzioni pare che sia andato in escandescenza già alle prime ore dell’alba, andando a importunare alcuni bar cittadini. Alcuni passanti avrebbero sentito urlare. Al giovane, apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarebbe stata fatale l’incursione nell’ultimo bar. Gli investigatori stanno cercando di riscostruire l’accaduto, per capire l’esatta dinamica. Palazzotto potrebbe essere stato spinto violentemente fuori dal locale, battendo la testa al momento della caduta. Ma non si esclude la morte naturale o indotta dall’abuso di una sostanza. Restano ancora molti i punti da chiarire.