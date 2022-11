È Giandavide De Pau l'uomo sospettato dell'omicidio di tre donne a Roma, nel quartiere Prati. Il 51enne è ben noto alla giustizia: è stato infatti l'autista di Michele Senese, boss della camorra ed ex capo del narcottraffico nella Capitale. A dicembre 2020 “'O pazzo” - questo il soprannome del boss - è stato arrestato nell'operazione “Alba Tulipano” insieme ad altre 27 persone (4 ai domiciliari), accusate a vario titolo di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, lesioni personali gravissime, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, reati, per la maggior parte, aggravati dal metodo mafioso.

Chi è Giandavide De Pau

De Pau risultò essere tra i più fidati collaboratori di Senese, insieme al guardaspalle Maurizio Cannone. Entrambi erano particolarmente attivi nel settore del narcotraffico, gestendo un'area che spaziava fra i quartieri Tiburtino, San Basilio e nella città di Tivoli. Inoltre, sempre per conto del cartello Senese, De Pau e Cannone hanno avuto un ruolo nel sostentamento economico della famiglia, ma anche nel mantenimento delle relazioni con esponenti di altre organizzazioni criminali e nel recupero crediti con modalità estorsive.Si ritiene inoltre che De Pau fu il mandante della gambizzazione di un uomo nel 2015: l'agguato, nel quartiere di Primavalle, per un debito di droga.

L'incontro con Carminati

In compagnia di Michele Senese, nel 2013 Giandavide De Pau ebbe modo di incontrare Massimo Carminati, come testimonia un filmato agli atti dell'operazione "Mafia Capitale". Sulla sua fedina penale risultano inoltre precedenti per stupefacenti. Nel 2008 e nel 2011 è stato ricoverato all'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino. Ora è il principale sospettato dell'omicidio delle tre prostitute nel quartiere Prati, avvenuto giovedì.