Non si apre il paracadute, morto avvocato torinese dopo un lancio da 4mila metri: Giampiero Pani aveva 63 anni

Giampiero Pani, noto avvocato torinese, è morto sabato pomeriggio in un tragico incidente con il paracadute. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, il paracadute non si sarebbe aperto regolarmente e l'avvocato sarebbe morto sul colpo.

Paracadustia morto a Nettuno, schianto durante l'atterraggio: Roberto Serra aveva 57 anni

Non si apre il paracadute, morto noto avvocato

Aveva 63 anni, marito della consigliera comunale di Torino Bellissima, Silvia Damilano, Pani stava facendo un lancio allo Sky Dream Center di Cumiana (Torino) con un gruppo di amici. L'uomo, si sarebbe lanciato da circa 4000 metri e non è chiaro se il paracadute non si sia aperto o si sia aperto troppo tardi.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della stazione di Cumiana che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Pani, 33 anni di esperienza nei lanci col paracadute, era un assiduo frequentatore della scuola di paracadutismo di Cumiana. Lascia la moglie e due figli adolescenti.

Chi era

Pani era nato a Lecce nel 1959, ma si era trasferito a Torino quando aveva appena sei anni, nel 1965. Avvocato cassazionista, da qualche anno aveva esordito come scrittore e nella biografia che si legge sul suo sito internet scrive di sé: "Raro caso di avvocato dalla personalità timida e ritrosa". Aveva pubblicao anche un racconto per la raccolta Sedici ritratti per Torino, curata da Franca Rizzi Martini.

Il ricordo sui social

Tra i tanti messaggi di cordoglio che affollano i social network, quello dell’Aero Club Torino, di cui Pani era socio.