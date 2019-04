Serena Mollicone uccisa in caserma: chiusa l'inchiesta, 5 indagati, 3 carabinieri

di Vincenzo Caramadre

Chiuse l'inchiesta sull'di. La Procura della Repubblica di Cassino ha notificato nella mattinata di oggi il rituale avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 5 indagati che, a vario titolo, sono entrati nelle indagini sull'omicidio della studentessa.La studentessa il primo giugno 2001 fu colpita all'interno di un alloggio della caserma dei dei Carabinieri di Arce, dopo un alterco con la alcuni componenti della famiglia Mottola è questa la ricostruzione della Procura e dei carabinieri diretti dal Colonnello Fabio Cagnazzo.Indagati l'ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola sua moglie Annamaria e il figlio Marco. Indagato per concorso in omicidio volontario invece il luogotenente Vincenzo Quatrale, il carabiniere Francesco Suprano invece risponde di favoreggiamento in omicidio volontario.