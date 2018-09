Un adolescente di 13 anni ha litigato con la mamma e si è lanciato dal balcone, morendo sul colpo. È successo nel primo pomeriggio a Borzoli, sulle alture di Genova. La donna è stata ricoverata in stato di choc all'ospedale. Sul posto sono intervenute le volanti e i vigili del fuoco.



Secondo quanto appreso, il ragazzino che oggi si è tolto la vita in via Borzoli, nell'omonimo quartiere, era seguito dai servizi sociali a causa della reazione avuta alla separazione dei genitori. Una separazione difficile, che aveva visto anche l'intervento del tribunale dei minori. Da una prima ricostruzione, il ragazzino era andato a scuola e non era rientrato a casa. La madre lo ha cercato e lo trovato dopo poco sul ponte che collega gli edifici di via Borzoli. Quando la donna lo ha visto, lo ha rimproverato e il ragazzo si è buttato nel vuoto. Sulla vicenda indaga la polizia con la sezione Volanti e la Squadra Mobile .

