Geloso, spara alla moglie e la manca: il secondo colpo si è inceppato

Nicola Dell’Orso, 70 anni, pensionato, ieri a Giulianova ha sparato nel cortile di casa un colpo di un vecchio fucile a pompa contro la moglie Giovanna Di Bonaventura, di 64 anni.

La fucilata non l’ha raggiunta. Allora lui ha ricaricato l’arma per sparare di nuovo ma l’arma si è inceppata. A quel punto Dell’Orso avrebbe malmenato la moglie con lo stesso fucile e calci, prima di essere fermato da alcuni vicini , richiamati dalle urla della donna. Qualcuno, per bloccarlo, avrebbe usato anche una mazza da baseball.

Poi sono arrivati i carabinieri ed anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna ferita al Pronto soccorso. Qui i sanitari le hanno riscontrato una ferita ad un orecchio che è stata suturata con alcuni punti, contusioni sul fianco assieme ad un profondo stato di choc e di depressione per cui, più tardi, l’hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni. In serata ha potuto fare ritorno a casa un’abitazione a due piani in via Prato con un cortile dove sono accaduti i fatti.

L’uomo è stato portato in caserma ed interrogato dai carabinieri. Non ha saputo fornire una linea difensiva ed era in stato confusionale. Era depresso da quando era andato in pensione, aveva subito un grave intervento chirurgico e sembra avesse delle crisi di gelosia nei confronti della moglie che ha riferito di essere stata colpita in passato.

Sulla pagina facebook del marito campeggia una foto dei due coniugi che festeggiano i sessant’anni di lei di fronte ad una grande torta. Nel pomeriggio il magistrato ha disposto l’arresto dell’uomo per tentato omicidio stabilendo che venisse rinchiuso nel carcere di Castrogno in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Anche la figlia che vive con i genitori è rimasta profondamente scossa da quanto accaduto ma ha resistito in questi i momenti difficili, presa dalla situazione della madre e dall’arresto del padre, mente l’altro figlio, fuori per lavoro, è tornato in serata.