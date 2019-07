Noemi, lacrime ai funerali: palloncini bianchi e striscioni per ricordarla

Il sindaco Esterino Montino con fascia tricolore a lutto, tanti palloncini bianchi, oltre 200 persone tra amici, parenti e comuni cittadini, ad attendere il feretro di Noemi Magni , la 27enne travolta e uccisa da una tromba d'aria che ha sollevato l'auto di cui era alla guida, a via Coccia di Morto, nella notte tra sabato e domenica. Il sindaco Montino ha proclamato lutto cittadino per tutta la giornata in occasione dei funerali, che si sono snvolti nella Parrocchia di San Luigi Gonzaga a Focene . Le bandiere delle sedi istituzionali sono issate a mezz'asta e le attività commerciali sospese durante la cerimonia. Ieri, il primo cittadino di Fiumicino, aveva invitato gli abitanti del comune a partecipare al lutto listando le immagini di profilo sui social o esponendo un fiocco nero ai balconi o alle finestre. Ad accogliere la bara diversi striscioni all'ingresso della chiesa, firmati dagli amici.