Tragedia in circonvallazione, coppia di 30enni investita e uccisa

di Mariano Fellico

NAPOLI - Dramma sulla Circumvallazione, coppia investita e uccisa. È quanto successo poco prima delle 23 nel tratto di strada che da Melito porta a Mugnano in direzione Giugliano all'altezza del centro commerciale Auchan. A perdere la vita una coppia di stranieri di trent'anni circa. L'uomo e la donna, secondo quanto appreso, sarebbero stati investiti dal conducente di un'auto che poi si è costituito dai carabinieri.Non si conosce ancora l'identità delle due vittime e sul posto ci sono i carabinieri che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. I militari stanno effettuando i rilievi per far luce sull'esatta dinamica dell'incidente e interrogando il conducente dell'auto che li ha uccisi.