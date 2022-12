Donna uccisa in casa dopo una lite, colpita con un'arma da fuoco. L'omicidio in provincia di Chieti

Una donna di 41 anni è stata uccisa in casa a Miglianico (Chieti), con un'arma da fuoco: a sparare sarebbe stato il marito 39enne che subito dopo si è costituito ai carabinieri. Il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite in ambito familiare. L'uomo arrestato è di Matera e da tempo viveva in Abruzzo. Il corpo della donna è stato trovato in uno sgabuzzino della casa. La vittima, originaria di Chieti, sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola al volto.

Omicidio a Chieti

Sul posto sono arrivati i carabinieri e il procuratore facente funzioni di Chieti, Lucia Campo. Nella casa gli investigatori hanno trovato i due figli della donna. Non è chiaro se hanno assistito al delitto o se erano fuori casa al momento della tragedia. Indagini in corso per stabilire il motivo della lite.

