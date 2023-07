Donna di 35 anni muore a bordo del volo Ita: il malore poi l'atterraggio d'emergenza a Cagliari

E' morta a bordo dell'aereo a 35 anni: dramma oggi all'aeroporto di Cagliari Elmas.

Chi era la vittima: cosa è successo sul volo Ita

Da Algeri a Milano per sottoporsi a delle cure urgenti per delle gravi patologie. Ma durante il volo si è sentita male e l'aereo è atterrato a Cagliari per consentire i soccorsi. Ma non c'è stato niente da fare: nonostante l'intervento dell'equipe medica arrivata subito all'aerostazione di Elmas, la donna, una 35enne algerina, è morta dopo lo scalo di emergenza. Fatale - secondo i medici - un malore legato alle giá precarie condizioni di salute.

Una passeggera – 35 anni, algerina - è morta così al suo arrivo all'aeroporto di Elmas in Sardegna: prima il medico dell'aeroporto sardo, poi il personale del 118, arrivato con un'ambulanza, non hanno potuto far niente per salvarle la vita. Anche l’utilizzo del defibrillatore, sempre a bordo dell’aereo della compagnia Ita, non è purtroppo servito. Sotto choc gli altri passeggeri che hanno assistito a tutte le fasi.

Con la donna viaggiava il marito, anche lui algerino. Il pm di turno Marco Cocco ha disposto la restituzione del corpo ai familiari.