Donna azzannata da un cane, invece di aiutarla i padroni la prendono a botte e insulti

Donna azzannata da un cane, coppia invece di aiutare la prende a botte e insulti. Brutta avvenutra per una 59enne moldeva residente a Civita Castellana.

I militari della stazione carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una coppia, lui 48enne del luogo e lei 40enne di origini americane residente a Civita Castellana, ritenuti responsabili dei reati di percosse e minacce.

La denuncia è scaturito a seguito di denuncia sporta da una 59enne di origine moldava che, mentre percorreva a piedi una strada del centro storico, è stata avvicinata e morsa al piede da un cane di piccola taglia.

Mentre cercava di richiamare l’attenzione della donna affinché intervenisse, la donna veniva subito aggredita e percossa dalla stessa. Successivamente, le si avvicinava l’uomo che, nello strattonarla con violenza, danneggiava la borsa. La parte offesa, a quel punto, afferrava il cellulare per chiamare i carabinieri, ma l’uomo glielo strappava dalle mani per impedirglielo, per cui la donna spaventata si allontanava rapidamente dal luogo.

In quel frangente, l’altra donna proferiva insulti e minacce contro la denunciante che, raggiunto un posto sicuro, riusciva finalmente a chiamare i carabinieri e a riferire l’accaduto. Attraverso pochi indizi forniti dalla donna e ad accertamenti info investigativi, i militari sono riusciti a risalire alla identificazione dei due autori del fatto reato. La certezza è scaturita dalla sottoposizione di un fascicolo fotografico alla vittima, che riconosceva senza ombra di dubbio l’uomo e la donna che l’avevano aggredita.