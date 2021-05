Denise Pipitone, prelevato campione dna alla ragazza rom di Scalea: chi è Denisa

Le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone virano nuovamente sulla pista rom. Su mandato della Procura di Marsala è stato prelevato un campione di dna di Denisa, la ragazza rom residente a Scalea, che secondo alcuni potrebbe essere proprio la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. La notizia arriva da Pomeriggio 5. Nei giorni scorsi la trasmissione di Barbara D'Urso ha avuto modo di parlare con Denisa, che si è detta disposta a collaborare con le indagini, ma di non avere dubbi sulle sue origini: la ragazza sostiene di essere nata il 4 maggio 2002 in Romania e di essere venuta in Italia all’età di 7 anni. La Procura di Marsala, in ogni caso, ha deciso di non lasciare nulla di intentato. Un campione di dna di Denisa è stato prelevato ieri e nei prossimi giorni è atteso il responso del test.

APPROFONDIMENTI IL CASO Denise Pipitone, rivelazione a Mattino 5: «Fu vista in auto con... PERSONE ​​Denise Pipitone, un anonimo racconta a "Chi l'ha... STASERA IN TV Denise Pipitone, a Chi L'ha visto le rivelazioni... NUOVO CASO Denise Pipitone, anonimo a "Chi l'ha visto?":... MATTINO 5 Denise Pipitone, l'ex pm Angioni: «Rapita da più... DOMENICA IN Denise Pipitone, l'avvocato della madre: «Mandate altre...

Denise Pipitone, rivelazione a Mattino 5: «Fu vista in auto con 3 persone della famiglia allargata». Parla l'ex maresciallo

Chi è Denisa - Il suo nome è Denisa, ha origini romene e vive a Scalea, cittadina in provincia di Cosenza. Ha i capelli rosa, i tratti italiani e parla con accento meridionale. La donna che ha riscontrato delle somiglianze con Denise Pipitone è una parrucchiera di Scalea, Grazia Bonanno, che ha inviato un messaggio nel quale racconta di aver riconosciuto la fisionomia della bambina.

Un'associazione spontanea e immediata, anche per via del nome della ventenne, Denisa, molto simile a quello della piccola scomparsa. La signora ha incontrato la giovane per poco tempo, nel suo negozio, ma alcune informazioni riferite dalla stessa ragazza le sono bastate per far sorgere il sospetto. Ma non solo, perché ha riferito anche di somiglianze legate «alla genesi di questa ragazza», con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 anni (è nata il 26 ottobre 2000).