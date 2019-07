Choc nel centro di Cuneo dove un uomo è entrato in un negozio di articoli sportivi e ha sparato due colpi di pistola al titolare, uccidendolo. Poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si è ucciso. È successo questa sera nel centro di Cuneo, in una via dietro piazza Galimberti.

