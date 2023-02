Cospito, lancio di sassi e fumogeni dai manifestanti a Opera: agenti in tenuta antisommossa. Corteo a Roma

Un gruppo di manifestanti, riuniti per protestare contro il 41bis e in solidarietà con Alfredo Cospito, si è staccato dal presidio organizzato davanti al carcere di Opera dopo aver organizzato un corteo tra i campi per portare un saluto ai detenuti. I manifestanti si sono avvicinati alla recinzione di sicurezza più esterna del penitenziario e hanno lanciato all'interno fumogeni e sassi. Il gruppo ha anche "tambureggiato" con pezzi di ferro sulla rete esterna al camminamento di ronda che delimita il carcere. Dai manifestanti sono poi partiti insulti e sputi verso le forze di polizia. Dal corteo che si sta snodando nei campi attorno al carcere anche slogan come «galere e Cpr non non ne vogliamo più, colpo su colpo le tireremo giù». In contemporanea sta andando avanti il presidio davanti all'ingresso principale di Opera.

Cospito, proteste a Milano e a Roma

La protesta in corso a piazza Vittorio, a Roma, si collega con il corteo anarchico davanti al carcere milanese. I promotori si sono messi in contatto telefonicamente con una manifestante di Milano che ha raccontato: «Stiamo intorno alle mura di Opera per raggiungere il 41bis, il centro clinico è nel cuore di questa struttura e proviamo a parlare da tutti i punti per raggiungere Alfredo». «Alfredo lo hanno portato qui solo per fingere di dargli un sostegno sanitario ma in realtà per mantenerlo al 41bis», ha detto la manifestante in collegamento da Milano. Intanto a Roma i manifestanti sono pronti per muoversi in corteo.