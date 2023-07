Colera a Cagliari, anziano di 71 anni in isolamento: attivato il protocollo di sicurezza. «Non succedeva da decenni»

Arriverà giovedì 13 luglio il responso sul caso di colera accertato a Cagliari su un paziente di 71 anni originario di Arbus, nel sud Sardegna.

Il protocollo

Applicati tutti i protocolli nazionali relativi alla malattia infettiva: il paziente è in isolamento ed è già in corso - se ne sta occupando la Asl del Medio Campidano - l'attività di tracciamento per rilevare eventuali casi di contagio tra le persone che abitualmente vivono con il paziente o lo frequentano. «La situazione è sotto controllo - ha spiegato il manager della Asl Marcello Tidore all'ANSA - la raccomandazione, soprattutto d'estate è quella di fare attenzione alla potabilità dell'acqua. Preferibile sempre consumare cibi cotti, se crudi devono essere stabulati o abbattuti». Cause ancora da accertare, ma massima prudenza e attenzione: «Il paziente è in isolamento - ha detto il direttore generale della Asl 8 Roberto Massazza - tutto il personale chiaramente deve stare particolarmente attento. Ma stiamo rispettando tutti i protocolli previsti per queste situazioni».