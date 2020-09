Catania, coppia in un scooter con figlio neonato di 26 giorni. Il papà era anche senza patente: multa di 9.158 euro e denuncia

Una storia incredibile arriva da Catania. La polizia ha denunciato una coppia di coniugi: viaggiavano, senza casco, a bordo di uno scooter tenendo tra di loro il loro figlioletto, un neonato di 26 giorni. I due sono stati sanzionati per 9.158 euro per vari illeciti previsti dal codice della strada. La coppia è stata fermata per un controllo in viale Grimaldi. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre. Agli agenti hanno detto che stavano andando a far visita ad una zia. Il padre non aveva conseguito la patente, il veicolo era omologato per un solo passeggero, era senza assicurazione, risultava radiato e sottoposto a sequestro amministrativo.

Ultimo aggiornamento: 14:33

