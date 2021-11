Cacciatore di 35 anni cade nell'acqua gelida e non riesce a uscire: è grave, ricoverato a Brescia

Scivola in acqua, il freddo, il ricovero: un cacciatore di 35 anni è ricoverato in ospedale dopo essere caduto in un corso d'acqua gelido in zona Brescia. L'uomo è caduto in acqua con il suo cane ed è rimasto a lungo aggrappato ad un ramo fino a quando, stremato si è lasciato cadere in acqua.

Il fatto è accaduto sotto gli occhi di altri cacciatori che sono intervenuti e lo hanno estratto dall'acqua. L'uomo era in stato di incoscienza, poi si è ripreso con i primi interventi ma le sue condizioni sono gravi.