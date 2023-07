Bimba rischia il soffocamento mentre sta facendo il bagnetto sul terrazzo di casa: è grave

Un bimba di circa un anno rischia di annegare nella piscinetta sul terrazzo di casa. E' accaduto ieri a Civita Castellana (Viterbo): la bambina è stata trasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma.

La bimba era immersa per il bagnetto in una vasca sul balcone dell'abitazione. Per cause ancora da verificare, avrebbe iniziato a ingerire acqua fino a rischiare il soffocamento. I genitori, spaventati, hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrtivati i sanitari del 118.

La bimba è stata rianimata e poi trasferita con un'eliambulanza al Bambino Gesù di Roma. Le condizioni restano gravi, ma non mancherebbero dei segnali di miglioramento delle condizioni.