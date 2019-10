Beve detersivo per sbaglio nel suo locale, noto ristoratore in condizioni disperate

di Chiara Azalea

, in coma farmacologico indotto, Cristiano Pazzaglia, noto ristoratore cagliese che venerdì sera, per sbaglio,. Ci sarebbe un errore banale, una semplice ma pericolosa disattenzione, alla base del grave incidente è avvenuto, poco prima di mezzanotte, nel ristorante che il trentanovenne cagliese gestisce da qualche anno assieme alla sua famiglia, la pizzeria braceria Il girasole, vicino alla chiesa di San Geronzio. Un giovane da sempre impiegato nel settore dei bar e della ristorazione e, per questo, conosciuto da tutta la cittadinanza, attonita, sgomenta e molto preoccupata per l’evolversi delle sue condizioni di salute. «Si è trattato di un incidente involontario, io ero presente. È molto dura, non abbiamo ancora notizie certe» ha commentato la sorella Cristina, che lavora con lui nel ristorante a gestione familiare.