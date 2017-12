© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna di 84 anni è morta e un giovane di 20 è rimasto ferito con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone non ancora identificate in circostanze ancora da chiarire in strada, a Porta Robustina, all'ingresso del centro storico, a Bitonto (Bari), in Puglia.Non è stato ancora accertato se i colpi di arma da fuoco siano stati sparati a scopo intimidatorio o se si sia verificato un conflitto a fuoco tra esponenti di clan rivali. Almeno dieci i colpi sparati, uno dei quali ha colpito la donna che si trovava a passare.L'anziana è rimasta ferita ma è morta in ambulanza poco prima dell'arrivo nell'ospedale San Paolo di Bari. Un altro proiettile ha colpito un giovane al torace. Il ferito è stato soccorso da personale del 118 e trasportato al policlinico di Bari. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni. Così come al momento non si sa se i colpi siano stati sparati con una pistola o con una mitraglietta. Sono sul posto polizia e carabinieri.L'uomo ferito ha precedenti penali per vari reati, tra cui lo spaccio di droga. Non si esclude che probabilmente fosse proprio il 20enne il bersaglio della o delle persone che hanno sparato in strada almeno una decina di colpi, ferendo l'anziana che poi è morta durante il trasporto in ospedale. L'episodio è avvenuto tra Porta Robustina e via dei Martiri, a Bitonto.