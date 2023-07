Bambino morso da un serpente durante una festa di battesimo: paura in un agriturismo nel Salernitano

Il bambino - di età sconosciuta - giocava tranquillo nel giardino di un agriturismo di Ceraso, in provincia di Salerno. Era arrivato lì dal paesino di Moio della Civitella con familiari e amici, riuniti insieme per festeggiare un battesimo. La giornata sembrava scorrere tranquilla, quando all'improvviso un serpente lo ha morso, interrompendo brutalmente il clima di festa. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e hanno trasportato il piccolo all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sospettando che potesse trattarsi del morso velenoso di una vipera, il personale sanitario ha deciso per il trasferimento del bambino in una struttura più attrezzata. Quindi, il piccolo è stato dirottato con l'eliambulanza al Santobono di Napoli.

L'elicottero è arrivato al Campo Sportivo Giovanni Morta, per poi ripartire alla volta del capoluogo campano a tutta velocità.

L'allarme rientrato

L'allarme è rientrato in fretta, non appena il piccolo è stato medicato nella struttura napoletana: i medici hanno riscontrato che non era stato morso da una vipera, quindi non era stato neppure avvelenato. Probabile, dunque, che si sia trattato di una biscia o un comune biacco di campagna, difficilmente si scoprirà con esattezza.

Seconodo fonti ospedaliere ascoltate da Fanpage.it, oltre alle varie analisi dei medici sul bambino, a "scagionare" le vipere è stata anche la totale assenza dei tipici sintomi riconducibili all'azione del loro veleno quando questo entra in circolo nell'apparato circolatorio umano: calore, dolore, rossore e gonfiore sul punto della ferita. Sintomi che, di solito, si estendono a tutto l'arto nel giro di sei ore, causando anche rigidità, dolore diffuso, freddezza e colorito bluastro. Nulla di tutto questo, per fortuna, è accaduto al giovane.