Audio hot alla sua studentessa 15enne: arrestato il professore del liceo di Riccione

È stato arrestato in mattinata a Riccione, dagli agenti della Questura di Rimini, il professore di una scuola superiore di Riccione accusato di atti sessuali con minorenne. Il professore, 46 anni, di Pesaro è stato fermato dalla polizia lungo il percorso per raggiungere la scuola. La vicenda era stata denunciata nei giorni scorsi dopo che erano stati scoperti alcuni file audio con richieste esplicite inviati a una 15enne.



Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha firmato in mattinata l'ordinanza di custodia cautelare per il professore 46enne, arrestato dalla polizia di Stato con l'accusa di atti sessuali su minori. Il docente al momento è stato trasferito in carcere. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Elisabetta Melotti e dal sostituto procuratore Paola Bonetti, è partita su segnalazione del preside dell'Istituto dopo che era venuto a conoscenza di alcuni file inviati dal professore alla studentessa con esplicite richieste di atti sessuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA