Youtuber rapinato a Milano, tre arrestati. Amedeo Preziosi fu invitato anche al matrimonio dei Ferragnez

Amedeo Preziosi, tra gli youtuber più noti in Italia, è stato rapinato oggi a Milano. Arrestati tre ragazzi marocchini tra i 18 e i 20 anni, senza fissa dimora, che oggi gli hanno rubato il portafogli con 55 euro, due carte di credito e alcuni documenti personali. Dopo averlo abbracciato per ostacolarne i movimenti, lo hanno spintonato. I militari sono subito intervenuti in seguito alla chiamata al 112 da parte della vittima e, sulla scorta delle descrizioni raccolte, hanno individuato e rintracciato i tre rapinatori in via Vittor Pisani. Li hanno bloccati dopo un breve inseguimento, recuperando parte della refurtiva, che è stata restituita al proprietario. Gli arrestati sono ora nella casa circondariale milanese di San Vittore.

Lo youtuber rapinato, 25 anni, ha aperto il suo canale nel 2010 che ora ha oltre due milioni di iscritti. Lo youtuber era anche stato invitato al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ed è noto soprattutto per video umoristici, alcuni dei quali riguardano il tema della scuola.